Tre gabbiani in volo e due appollaiati, modellati in legno di olivastro, e un pullo tra uova di ginepro, per ridare vita al tronco di un pino, potato e poi morto, in Piazza della Resistenza. È l'opera “Il nido”, realizzata dall'artista Mozok, installata sul lungomare Cossiga e inaugurata oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco, Settimo Nizzi.

"Era l'unico albero che poteva essere salvato perché non impattava con il progetto di riqualificazione del waterfront ma si è ammalato ed è morto così abbiamo pensato che di una cosa così viva sarebbe potuto rimanere un ricordo trasformandola in un'opera d'arte che, oltretutto, è ben inserita nell'ambiente", ha detto Nizzi.

"La fauna locale, come i gabbiani che ho inserito nel tronco, è uno dei miei soggetti prevalenti e quando mi è stata prospettata la possibilità ho presentato il progetto, rappresentato in un acquerello che poi è diventato un'installazione che ha fatto rivivere il pino", ha commentato Mozok. Sull'opera, la targa che ne riporta il titolo, scritto anche in codice Braille.

