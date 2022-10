A bordo di palischermi, remando verso l'inclusione, gli studenti del progetto Erasmus Ka 229 InteGreating Stories hanno navigato nello specchio acqueo nel vecchio porto romano di Olbia.

Ospitati della Lega Navale, trentacinque studenti, di cui venticinque provenienti da Danimarca, Portogallo, Romania e Turchia, hanno trascorso un pomeriggio di mare e remi, attività inserita tra le altre previste nella settimana di permanenza a Olbia, alla scoperta delle bellezze e della cultura della città.

"Sono davvero contento di avere inaugurato il mio mandato di presidente ospitando questa iniziativa: la Lega Navale è sempre aperta ad attività di collaborazione con le scuole cittadine", ha commentato il presidente, Tore Bassu, fresco di nomina.

Il progetto biennale Erasmus Ka 229, che coinvolge l'istituto tecnico Attilio Deffenu e le scuole partner dei quattro Paesi europei, punta a sensibilizzare i bambini, destinatari finali dell'iniziativa, sui temi dell'accoglienza e dell’integrazione. Passando in rassegna le reazioni dei paesi che accolgono i rifugiati, gli studenti sono al lavoro per realizzare un libro illustrato per piccoli lettori. Quindici storie che, alla conclusione del progetto, verranno presentate e consegnate agli alunni delle scuole elementari olbiesi.

