Un uomo di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio per un episodio avvenuto qualche settimana fa nella cittadina gallurese. Stando all’informativa dei militari indirizzata alla Procura della Repubblica, una donna che attraversava la strada in prossimità di una rotatoria, in pieno centro abitato, è stata travolta da un automobilista che non ha prestato alcun soccorso e si è allontanato dal punto dell’incidente.

La vittima è rimasta per qualche minuto a bordo strada e poi è stata soccorsa da un passante. Le conseguenze dell’incidente sono pesantissime, la donna, che aveva già serie problematiche alla colonna vertebrale, ha riportato fratture e traumi particolarmente gravi, si parla di lesioni permanenti.

I Carabinieri sono risaliti al presunto responsabile grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza. I fotogrammi hanno consentito l’individuazione dell’auto, successivamente è stato segnalata ai pm la persona che era al volante, ora indagata anche per omissione di soccorso. Le indagini non sono concluse e la responsabilità dell’uomo deve essere provata.

