Cocaina e hashish destinati alla movida, un pusher algerino è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel centro di Olbia.

Durante un servizio di pattugliamento, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno notato un giovane che sfrecciava con un monopattino tra i vicoli del centro storico. Un andirivieni frenetico che ha insospettito i militari, che hanno deciso di fermarlo per accertamenti.

L’uomo, un 26enne, era privo di documenti e di lavoro e si è mostrato nervoso di fronte alle domande dei finanziari, contraddicendosi più volte. Così si è proceduto ai controlli, che hanno portato al ritrovamento di due involucri con 21 grammi di cocaina e un panetto di 100 grammi di hashish. La perquisizione è stata dunque estesa all’abitazione del giovane, dove è stata trovata altra droga.

Gli stupefacenti e il denaro contante, ritenuto provento dello spaccio, sono stati sequestrati. Per il 26enne è scattato l’arresto.

(Unioneonline/L)

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