Incidente mortale questa mattina sulla Statale 125, tra Olbia e Arzachena, in località Casagliana: una Mini, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un muro, abbattendolo, sul versante della carreggiata opposto a quello del senso di marcia.

Per l’uomo alla guida, Pier Domenico Nurra, olbiese di 55 anni, non c’è stato nulla da fare. Non è escluso che l’automobilista abbia avuto un malore prima dell’impatto e questo gli abbia fatto perdere il controllo del mezzo.

Quel tratto di strada è molto trafficato e solo per un caso nel momento del salto di corsia non stavano passando altri veicoli.

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Olbia. Per la rimozione dell’auto, distrutta nella parte anteriore, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

