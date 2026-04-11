È stato fermato e arrestato al porto di Olbia con mezzo chilo di hashish nascosto in auto. In manette un 22enne originario della provincia di Roma.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza durante i controlli sui passeggeri e sui veicoli sbarcati dalla motonave Moby Tirrenia proveniente da Civitavecchia. Le verifiche, intensificate in vista delle festività pasquali su indicazione della Prefettura di Sassari, hanno portato i militari a concentrare l’attenzione su un’auto il cui conducente è apparso subito molto nervoso. Ad aggravare la situazione anche le risposte evasive fornite sulle motivazioni del viaggio.

I sospetti hanno spinto i finanzieri ad approfondire il controllo con l’ausilio delle unità cinofile. Determinante il fiuto del cane antidroga Dante, che ha segnalato con insistenza il veicolo. La successiva perquisizione ha permesso di trovare, ben occultati in un vano dell’abitacolo, cinque panetti di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilo. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 5mila euro.

(Unioneonline/v.f.)

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