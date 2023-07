Quattro appuntamenti per conversare su Olbia, sulla Gallura e sulla Sardegna, prendono il largo gli Incontri sul Golfo 2023, organizzati dall'associazione culturale Insula Felix, nata per promuovere la valorizzazione culturale, storica, turistica ed economica di Olbia e del suo Golfo, con la collaborazione di Archivio Mario Cervo e patrocinati dell'assessorato alla Cultura.

Si parte il 23 luglio prossimo, alle 21 all'Archivio Mario Cervo, con L'isola delle nuvole a cura del fumettista, scrittore e regista Bepi Vigna, e con altri autori sardi, per parlare di fumetti, illustrazione e animazione. Sempre all’Archivio Mario Cervo, il 6 agosto, l'appuntamento è con Stazzi di Gallura nel tempo: l'esperto Aurelio Spano e lo scrittore Quintino Mossa compiono un viaggio negli antichi insediamenti rurali galluresi. Al Museo archeologico, il 3 settembre alle 18:30, protagonista Olbia antica multietnica e multiculturale, raccontata dall'archeologo Rubens D'Oriano e, alle 21, storia, natura e ambiente nelle isole interne del Golfo con L'arcipelago olbiano, spiegato dal naturalista Benedetto Cristo.

Il 21 settembre, dalle 11 alle 23 tra il Parco Mario Cervo e l'ansa sud del Golfo, giornata di presentazione del progetto Turismo e cultura per la sponda sud, presentato da Insula Felix, Sa Janas e Sardinia's Hugs ai laboratori Living Lab, aperti alle proposte della cittadinanza nell'ambito di ITI Olbia, laboratori per bambini, escursioni a piedi e in battello, esposizioni e dibattiti.

