Ritorna, in Gallura, la Commissione medica locale per le patenti speciali. Soppressa sette anni fa, la Commissione per la valutazione dei requisiti psicofisici per il rinnovo delle patenti di guida speciali è stata ricostruita presso la Asl Gallura, grazie a un'intesa tra la Direzione generale dell'azienda e il Dipartimento di prevenzione Zona nord e con la collaborazione della Marina militare e della Brigata Sassari, che hanno individuato il medico titolare dell'incarico e gli ultimi componenti che mancavano per rendere operativo l'organismo nel territorio gallurese.

"Con l'individuazione dell'ultimo tassello mancante, possiamo dare il via alla ripartenza di questo servizio nel nostro territorio, dopo diversi anni", dice il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, specificando che si stimano, ogni anno, almeno 800 residenti galluresi interessati a effettuare visite per i rinnovi delle patenti speciali.

La Commissione sarà ospitata presso l'Health testing center dell'aeroporto di Olbia negli orari in cui non vengono somministrati i vaccini e, in una prima fase di organizzazione del servizio, si procederà con le visite già programmate per le persone in età avanzata. Nelle prossime settimane, saranno definite le modalità di accesso alle altre tipologie di utenti che, dopo tanta attesa, potranno evitare gli spostamenti fino a Sassari o a Nuoro.

