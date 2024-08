Una quindicenne ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra il 14 e il 15 agosto nella spiaggia di Porto Istana, a Olbia.

La ragazzina del nord Italia, in vacanza a Olbia con la famiglia, sarebbe stata vittima di uno stupro da parte di un 17enne, anche lui turista in villeggiatura con i familiari in Gallura.

I minorenni stavano festeggiando il Ferragosto in spiaggia, in attesa dell’alba. Lì si sarebbero conosciuti e intorno alle 2 del mattino si sarebbe consumata la violenza. La ragazzina, una volta rientrata a casa, ha raccontato tutto ai genitori che l’hanno immediatamente portata al pronto soccorso per gli accertamenti medici.

Poi la denuncia ai militari dell’Arma, a cui la quindicenne ha indicato il nome del presunto aggressore. Il 17enne è stato identificato dai carabinieri e denunciato alla Procura dei minori di Sassari, che ha aperto un fascicolo sull’episodio.

(Unioneonline)

