Ha soccorso e salvato una persona nella spiaggia Vecchie saline a Olbia, per questo il presidente del Consiglio comunale, Marzio Altana, lo ha ringraziato in aula.

«La donna si trovava in una grandissima difficoltà, impigliata alla cima di un cavo tarozzato, quando un ragazzo presente in spiaggia, Carlo Cirronis, è riuscito a salvarla riportandola a riva incolume, a bordo di un pattino».

Il presidente del Consiglio ha voluto encomiare pubblicamente il “gesto eroico del ragazzo” ed esprimere la gratitudine di tutta la città.

