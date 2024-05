Dai banchi di scuola fino al mare, la solidarietà degli studenti dell'Istituto tecnico Amsicora di Olbia arriva a Villa Chiara, associazione nata nel 2013 per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie.

Tra chiodi e assi di legno, due classi del corso di produzione industriale e artigianale, nelle ore di esercitazione e di laboratorio e per due mesi, hanno costruito una passerella in legno e acciaio, di circa sei metri, da posizionare sulla spiaggia in cui i ragazzi accompagnati dagli operatori di Villa Chiara trascorrono le loro giornate estive, per consentire un agevole accesso anche al mare.

Progettata dal docente Ciro Punzo, che ha seguito gli studenti nella realizzazione, la passerella sarà posizionata nella spiaggia di Lido del Sole, dove l'associazione ha una concezione balneare per lo svolgimento delle attività, e sarà utilizzabile già nelle prossime settimane.

«Abbiamo accolto volentieri la richiesta avanzata dall'associazione e insieme a noi anche alcune imprese private che ci hanno fornito i materiali senza le quali il progetto, dal valore di 10mila euro, non sarebbe stato possibile», ha detto il dirigente scolastico, Gianluca Corda, presentando questa mattina l'iniziativa e promettendo l'impegno di studenti e docenti di condividere qualche ora delle vacanze estive con i ragazzi di Villa Chiara.

«I ragazzi sono stati molto sensibili ad accogliere la nostra esigenza e questo è molto importante sia per noi sia per loro perché li avvicina al sociale, rendendoli artefici di un'iniziativa che consente a tutti di godere della vita senza barriere», ha detto il presidente di Villa Chiara, Tore Acca.

