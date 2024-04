Pochi medici, chiusa la Stroke Unit del Mater Olbia Hospital. Attiva da circa due anni, l'unità dedicata al trattamento urgente di ictus e di disturbi cardiovascolari acuti sospende le attività fino a data da destinarsi.

«Come molte strutture sanitarie, anche il Mater Olbia Hospital sta incontrando serie difficoltà nel reperire il personale medico», fanno sapere dal quartier generale della struttura ospedaliera.

Ma, aggiungono, «il MOH è già in contatto con enti e istituzioni per cercare sia un primario di neurologia sia per rinforzare l'organico». Per il momento, nell'unità di Stroke Unit rimangono attivi i reparti di neurologia interventistica e di neuroriabilitazione, unico a contare posti letto tra tutte le strutture ospedaliere della Gallura.

