Cucce per cani, sedili di auto, elettrodomestici, scatole di polistirolo, boe, materassi, barattoli di vernice, pneumatici, due barche abbandonate e tanta plastica: in totale, sei tonnellate di rifiuti raccolti in 185 grosse buste. È la maxi operazione di pulizia condotta, questa mattina a Cala Saccaia, dall'associazione Plastic free, patrocinata dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

In campo, nelle tre spiagge del sito e tra la vegetazione retrostante, circa settanta volontari arrivati da tanti Comuni della Gallura, tra cui San Teodoro, Budoni, Tempio, Luras, Monti e Tula, turisti di diverse nazionalità in vacanza in città e molti bambini delle scuole elementari olbiesi.

«In fondo, siamo tutti cittadini del mondo uniti da un unico fine: salvare il nostro pianeta», ha detto la referente provinciale di Plastic free, Antonella Sotgiu, commentando lo straordinario risultato dell'evento.

