La Polizia locale di Olbia ha multato con sanzioni per oltre 10mila euro il titolare di un’officina al quale sono state contestate violazioni amministrative e penali.

I controlli sono iniziati quasi per caso, il titolare dell’attività era stato invitato a spostare alcune auto e non ha gradito l’intervento degli agenti, insofferente alle richieste dei poliziotti e preoccupato per un eventuale controllo, che infatti è iniziato subito. Sono state rilevate numerose presunte irregolarità, anche sul sistema adottato dall’officina meccanica olbiese per smaltire i liquami.

Le presunte violazioni riguardano anche lo smaltimento degli imballaggi, il mancato rispetto degli avvisi al personale dipendente sulla pericolosità dei macchinari e la mancata revisione dei dispositivi antincendio. Il personale della Polizia Locale, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni e gli agenti di Polstrada hanno inviato un rapporto alla Procura di Tempio.

