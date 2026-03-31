Olbia, nuovo trasferimento temporaneo del dormitorio comunaleSono venti i posti letto disponibili nella struttura
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Nuovo trasferimento del dormitorio del Centro servizi umanitari del Comune di Olbia. Dopo il primo trasloco dalla sede originaria a un hotel della città per consentire la riqualificazione dei locali, da domani il servizio sarà ospitato nella Casa per ferie, situata a Marinella.
Sono venti i posti letto disponibili nella struttura a cui gli ospiti, per il momento, potranno accedere gratuitamente ma previa prenotazione telefonica.
Da novembre scorso, quando sono cominciati gli interventi per l'adeguamento dei locali, l'accoglienza notturna è sempre stata garantita.