Nuovo trasferimento del dormitorio del Centro servizi umanitari del Comune di Olbia. Dopo il primo trasloco dalla sede originaria a un hotel della città per consentire la riqualificazione dei locali, da domani il servizio sarà ospitato nella Casa per ferie, situata a Marinella.

Sono venti i posti letto disponibili nella struttura a cui gli ospiti, per il momento, potranno accedere gratuitamente ma previa prenotazione telefonica.

Da novembre scorso, quando sono cominciati gli interventi per l'adeguamento dei locali, l'accoglienza notturna è sempre stata garantita.

© Riproduzione riservata