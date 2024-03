Non si ferma la scia di attentati incendiari a Olbia.

Nel mirino, ancora una volta, autovetture posteggiate. Sono state tre quelle date alle fiamme da ignoti la notte scorsa.

L’allarme è scattato in via Sebastiano Caboto, dove per domare le fiamme sono entrati in azione i vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento le vetture sono andate tutte completamente distrutte. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.

Sono ormai quasi 20 le macchine incendiate in città dall'inizio dell’anno, in episodi che si sospetta possano essere collegati. Una “catena di fuoco” che desta sempre più allarme tra i residenti e che è stata anche oggetto di un’interrogazione parlamentare presentata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dal deputato sardo della Lega Dario Giagoni.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per risalire ai responsabili.

(Unioneonline/l.f.)

