In pieno centro storico a Olbia un enorme quantitativo di olio da cucina scorre nella parte bassa di Corso Umberto, rendendo inagibile la carreggiata ciclabile.

Sul posto i Carabinieri che hanno circoscritto l'area per evitare incidenti, anche ai pedoni. Secondo le prime ipotesi, l'olio (esausto) potrebbe essere stato versato direttamente sulla strada da qualcuno che non sapeva come disfarsene.

