Olbia, maltratta e procura cocaina alla fidanzata minorenne: 38enne in arrestoL’uomo è stato fermato dalla Polizia e condotto nel carcere di Bancali
Un uomo di 38 anni di origine sudamericana è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Olbia con l’accusa di maltrattamenti e cessione di droga alla fidanzata minorenne.
La misura cautelare in carcere è stata eseguita su disposizione della DDA di Cagliari.
Da quanto si è appreso, oltre alle vessazioni nei confronti della ragazza –17enne – l’indagato le avrebbe procurato della cocaina.
Al termine degli accertamenti, il 38enne – difeso dall’avvocato Antonello Desini – è stato rintracciato, fermato e trasferito nel carcere sassarese di Bancali.