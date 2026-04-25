Il sagrato della basilica di San Simplicio, spesso, si presenta così: ricco di spazzatura tra bottiglie rotte, avanzi di pranzi e di cene. Una situazione di degrado che sta diventando ormai cronica.

È per questo motivo che l'amministrazione comunale di Olbia ha annunciato dei provvedimenti. Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà un valido alleato per individuare i responsabili.

Gli abitanti, però, invocano un argine alla criminalità e maggiori interventi nel quartiere. La risposta delle forze dell'ordine ha focalizzato su spaccio, controlli nei bar e all'interno dei locali notturni. Un giro di vite anche contro situazioni non più tollerabili, con sgombero immediato per chi dorme all'addiaccio. I primi effetti? Che da qualche giorno, dai marciapiedi di Corso Umberto, sono sparite coperte e oggetti personali.

© Riproduzione riservata