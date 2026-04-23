Il primo cittadino di Berchidda, Andrea Nieddu, è in corso per le elezioni comunali di giugno. Nieddu, dirigente scolastico, 46 anni, si presenta con una lista civica, “Berchidda Si Cambia – Continuità – Innovazione – Visione”.

ll sindaco in carica ha annunciato la sua scelta sui social con un post. 

Nieddu parla di un mandato che deve avere un seguito e di «sincera  gratitudine nei confronti della comunità con la consapevolezza del percorso intenso e appassionato appena fatto e il sogno di costruire un altro pezzo importante della nostra storia». 

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