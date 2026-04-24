Allarme incendio nella notte a Olbia. 

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto tre autovetture nel parcheggio attiguo ad un albergo della città.

Il pronto intervento della squadra del 115 ha permesso che le fiamme non si propagassero anche ad altre vetture in sosta nel posteggio. 

Completate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, sono stati avviati accertamenti per ricostruire cosa abbia innescato le fiamme.

(Unioneonline)

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