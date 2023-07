Grave incidente questa mattina a Olbia. Un 60enne di cui ancora non si conoscono le generalità è ricoverato in gravissime condizioni dopo una caduta da un’altezza di circa sei metri.

Non è ancora chiaro se l’uomo stesse lavorando per conto di un’impresa o in proprio.

Fatto sta che il poveretto è precipitato rimanendo esanime. Subito soccorso dal 118, è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Giovanni Paolo II.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Olbia che hanno aperto un’inchiesta.

© Riproduzione riservata