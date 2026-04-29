La stazione Olbia Terranova è la prima in Italia a dotarsi di un'area cani. Rete ferroviaria Italiana ha completato i lavori nel piazzale della stazione, inaugurata nel 2021, con interventi finalizzati a migliorare accessibilità, intermodalità e qualità dello spazio urbano.

Nell'ottica dell'ampliamento dei servizi a disposizione non solo dell'utenza ma di tutta la comunità, RFI, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha riorganizzato l'area, destinando uno spazio al capolinea dei pullman Arst, trasferendo, dopo anni di attesa, la fermata su strada, pericolosa e inadeguata alla sosta dei viaggiatori.

“Ho seguito questa vicenda passo dopo passo, consapevole che la mobilità urbana debba essere sinonimo di sicurezza, non di azzardo”, ha commentato il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi. Che continua: “Vedere, oggi, la concretizzazione di questo impegno è la dimostrazione che la politica del fare, se basata sull’ascolto del territorio, porta risultati tangibili: il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie a una proficua collaborazione tra i diversi attori coinvolti, compresa l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione l'area”.

Tra gli altri interventi, l’avvicinamento dei parcheggi a beneficio delle persone con ridotta mobilità, la razionalizzazione degli stalli per le macchine e la realizzazione di attraversamenti pedonali sopraelevati per garantire sicurezza ai passeggeri.

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