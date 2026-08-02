Anche a Porto Cervo e Porto Rotondo, entrano in servizio le nuove Vespa Piaggio elettriche dell'Arma dei Carabinieri, destinate ai servizi dinamici di controllo del territorio nei centri cittadini e nelle aree di maggiore afflusso turistico al fine di garantire una presenza ancora più capillare, dinamica e vicina ai cittadini e ai numerosi turisti e visitatori.

Silenziose, ecologiche e particolarmente agili, scrive il Comando Provinciale dell'Arma «consentono ai militari di muoversi con rapidità tra piazze, porti turistici, aree pedonali, lungomare e vie dello shopping, raggiungendo con immediatezza ogni punto delle località più frequentate e garantendo una presenza costante e rassicurante nei luoghi maggiormente vissuti da cittadini e turisti».

A Porto Cervo e Porto Rotondo inoltre la Vespa Piaggio, «autentica icona del design e dell'ingegno italiano conosciuta in tutto il mondo», assume anche un valore simbolico.

«In due delle destinazioni turistiche più prestigiose del Paese, un'eccellenza del Made in Italy affianca quotidianamente un'altra storica eccellenza italiana, l'Arma dei Carabinieri, coniugando eleganza, innovazione tecnologica e capacità operativa al servizio della sicurezza».

A Porto Cervo il dispositivo è stato ulteriormente potenziato con l'impiego della Stazione Mobile dei Carabinieri, collocata in posizione strategica nel cuore della località.

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