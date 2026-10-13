Tentato omicidio: è la contestazione mossa dalla Procura di Tempio a un ragazzo rumeno di 25 anni protagonista di un episodio avvenuto il 6 aprile scorso a Olbia. Sulla base di una accurata indagine del personale del Commissariato della città gallurese, il giovane viene accusato di avere deliberatamente investito un connazionale, alla guida di una potente Bmw, e di avere trascinato la vittima per diversi metri sino a farla cadere rovinosamente sull’asfalto. La persona investita ha riportato danni permanenti e nei certificati medici si legge che venne ricoverata in Rianimazione a Olbia “in coma post traumatico”. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito atterrite alla scena e hanno fornito al pm un filmato che documenta i fatti. Il giovane è assistito dal penalista Abele Cherchi, che ha già ottenuto l’attenuazione della misura del carcere (arresti domiciliari). La Procura di Tempio ha chiesto il giudizio immediato.

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