Pavimentazioni da ripristinare, attrezzature da sostituire e spazi da rendere nuovamente fruibili. Il Comune prepara una serie di interventi nei parchi giochi cittadini, cominciando da quello inclusivo di Morticciola, chiuso da diversi mesi. L'arrivo dell'impresa incaricata è previsto entro ottobre. «L'ultima volta che l'ho sentita mi ha detto ottobre», riferisce l'assessora Stefania Terrazzoni, precisando che il calendario dovrà essere concordato con il direttore dei lavori, Giuseppe Spinetti. «Però è già tutto organizzato», aggiunge.

A Morticciola l'intervento riguarderà principalmente la pavimentazione, deteriorata dall'usura e dalle caratteristiche del terreno. Alla situazione si aggiungono i problemi provocati dall'utilizzo scorretto delle attrezzature, nonostante le indicazioni riportate nei cartelli informativi.

Il programma comunale guarda però anche agli altri spazi destinati ai bambini. Sono interessati il parco inclusivo, Padule, Mirabello e le aree scolastiche di Carducci e Moneta. Queste ultime, pur non essendo accessibili al pubblico, necessitano di manutenzione. Al parco di lungomare Mirabello sono previsti piccoli interventi sulla pavimentazione. Per le altre strutture si stanno predisponendo preventivi, valutando anche la sostituzione di alcuni giochi.

«Cerchiamo di razionalizzare», spiega Terrazzoni, riferendosi alla possibilità di effettuare acquisti coordinati per più aree, anziché procedere con singole forniture. L'impresa attesa a ottobre lavorerà esclusivamente a Morticciola. Per gli altri parchi occorrerà definire successivamente modalità e tempi degli interventi. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, afferma l’assessora, è affrontare progressivamente le criticità, migliorando sicurezza e funzionalità degli spazi destinati ai più piccoli.

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