Via Cesti ancora al centro delle segnalazioni dei residenti. Da mercoledì scorso, secondo quanto denunciato dal Comitato di Quartiere Santa Maria e Orgosoleddu, l'illuminazione pubblica risulta assente.

Lampioni spenti che, lasciando la strada al buio nelle ore serali, alimentano la preoccupazione di chi vive nella zona. Una situazione che riporta l'attenzione sulla sicurezza e sulla vivibilità di una delle aree interessate, negli ultimi mesi, da interventi di riqualificazione urbana.

A farsi portavoce del disagio è il Comitato di Quartiere, che chiede agli uffici competenti e all'Amministrazione comunale di verificare tempestivamente le cause del disservizio e di ripristinare il funzionamento dei punti luce.

«L’illuminazione pubblica rappresenta un servizio essenziale, non soltanto per il decoro urbano, ma soprattutto per garantire condizioni adeguate di sicurezza e tranquillità a residenti e utenti della strada – affermano i residenti- L'auspicio è che la situazione possa essere risolta rapidamente, evitando che il problema si prolunghi e che il disagio ricada ulteriormente sulla vita quotidiana delle famiglie che abitano lungo la via». La strada da mesi è interessata dal progetto PINQuA, che prevede interventi di riqualificazione della viabilità e la realizzazione di una pista ciclabile.

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