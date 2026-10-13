La Procura di Tempio ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte di Mauro Zuncheddu: si tratta del giovane di Luras (22 anni) deceduto il 12 maggio 2026 nell’ospedale Paolo Dettori.

La pm Milena Aucone non avrebbe rilevato alcuna circostanza che chiama in causa gli specialisti del presidio ospedaliero di Tempio. È stata confermata la primissima ricostruzione della tragedia: la causa del decesso è una embolia polmonare massiva.

Il ragazzo di Luras, era ricoverato nel reparto di Medicina del Paolo Dettori per una polmonite e venne colto da un malore che non gli lasciò scampo. La decisione della magistrata è basata soprattutto sulle conclusioni dei medici legali Francesco Serra e Andrea Balata. Anche la famiglia del giovane aveva i suoi consulenti, un medico legale e uno specialista in anestesia e rianimazione. I legali della famiglia Zuncheddu, Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, stanno valutando la richiesta di archiviazione.

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