Due imbarcazioni abbandonate, un motore fuoribordo, reti da pesca, pneumatici, rottami di vetroresina e grandi quantità di plastica. È quanto è stato recuperato sulle coste e nei fondali dell’Arcipelago-Parco Nazionale di La Maddalena durante la diciassettesima edizione di «Arcipelago no Limits», promossa dall’associazione «Un arcipelago senza plastica» in collaborazione con Guardia Costiera, Comune ed Ente Parco.

Secondo il bilancio diffuso dagli organizzatori, quasi trecento partecipanti hanno contribuito alla raccolta di circa sei tonnellate di rifiuti. Tra i materiali rimossi figurano anche cavi metallici, un contenitore di olio esausto e una bottiglia contenente benzina. L’operazione ha interessato le diverse isole dell’Arcipelago, con interventi lungo i litorali e sott’acqua. Alla pulizia dei fondali hanno contribuito i diving Area 11 e La Maddalena Diving Center, operatori subacquei e sommozzatori della Guardia di Finanza di Cagliari. Considerevole lo spiegamento di mezzi: trenta gommoni, tre motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, motonavi messe a disposizione dagli operatori turistici, un traghetto e uno scarrabile di La Maddalena Ambiente.

Il comunicato degli organizzatori riferisce essere stati presenti il direttore marittimo di Olbia Gianluca D’Agostino, il comandante della Guardia Costiera di La Maddalena Alessandro Cingolani, il comandante delle Scuole sottufficiali MM Francesco Maffiola, la vicesindaca di La Maddalen Federica Porcu, l’assessore Luca Falchi e i consiglieri Roberto Sirena e Giovanni Delogu.

All’iniziativa hanno aderito anche un gruppo di volontari in ferma iniziale del corso «Hephaestus», e altri militari. Numerose le imprese e le associazioni che hanno fornito imbarcazioni, personale e materiali. Prima dell’avvio delle operazioni, c'è stato l'ormai consueto un momento di raccoglimento nelle acque della Madonnetta in memoria dei volontari di Un arcipelago senza plastica purtroppo scomparsi.

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