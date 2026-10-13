“Centrale dello spaccio” in Gallura, una teresina e un calangianese dal gipLa Procura di Tempio ha acquisito le informative della GdF su quanto sarebbe avvenuto all’interno di un appartamento di Santa Teresa in cui sono stati trovati droga, materiale per il confezionamento delle dosi e un’arma priva di matricola
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Saranno sentiti presto dal gip di Tempio il 51enne di Calangianus e la 42enne di Santa Teresa arrestati nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.
La Procura di Tempio ha acquisito le informative della Guardia di Finanza su quanto sarebbe avvenuto all’interno di un appartamento di Santa Teresa, dove sono stati trovati e sequestrati 100 grammi di cocaina in pietra, quasi due chili di fiori di marijuana e 7 grammi di hashish.
Sequestrati anche bilancini elettronici di precisione e altro materiale che, secondo il pm, sarebbe stato utilizzato per il confezionamento delle dosi insieme a sostanze da taglio e denaro contante.
Sono in corso indagini su una pistola trovata nella casa, arma priva di matricola.