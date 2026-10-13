Saranno sentiti presto dal gip di Tempio il 51enne di Calangianus e la 42enne di Santa Teresa arrestati nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

La Procura di Tempio ha acquisito le informative della Guardia di Finanza su quanto sarebbe avvenuto all’interno di un appartamento di Santa Teresa, dove sono stati trovati e sequestrati 100 grammi di cocaina in pietra, quasi due chili di fiori di marijuana e 7 grammi di hashish.

Sequestrati anche bilancini elettronici di precisione e altro materiale che, secondo il pm, sarebbe stato utilizzato per il confezionamento delle dosi insieme a sostanze da taglio e denaro contante.

Sono in corso indagini su una pistola trovata nella casa, arma priva di matricola.

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