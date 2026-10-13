La letteratura torna protagonista al Liceo Scientifico "Lorenzo Mossa" di Olbia con la seconda edizione di “Raccontami i tuoi sogni”, la rassegna culturale che mette al centro i libri, il dialogo e la partecipazione degli studenti.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 14 ottobre, alle 17, nell’Aula Magna dell’istituto, con la presentazione dell’ultimo romanzo di Graziella Monni, La ragazza della Solitudine, pubblicato da Solferino.

Ambientato a Nuoro, il libro intreccia le vicende di due donne vissute in epoche lontane. Nel 1935 Anna affronta le conseguenze dell’esilio del padre per mano del regime fascista; nel 1605 la guaritrice Perdìtta è invece perseguitata dall’Inquisizione. A unire le loro storie è il rintocco di una misteriosa campana, mentre entrambe si trovano a combattere, in modi diversi, la violenza del potere. A dialogare con l’autrice sarà Filippo Pace, curatore della rassegna, affiancato dagli studenti Antonio Degortes, Emma Fodde, Maria Plesuvu e Lorenzo Manca, coinvolti attivamente nell’incontro.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Gianluca Corda, che ha sottolineato il valore del progetto, già protagonista di una prima edizione positiva.

«Sono particolarmente lieto di dare avvio alla seconda edizione di “Raccontami i tuoi sogni”, un progetto che nella prima edizione ha dimostrato quanto la letteratura possa diventare, a scuola, uno straordinario strumento di confronto, crescita e partecipazione», ha dichiarato Corda. Il dirigente ha rivolto un ringraziamento al professor Filippo Pace, ai docenti, agli studenti e agli autori che prenderanno parte alla rassegna.

L’apertura con Graziella Monni assume un significato particolare anche per il suo legame con il liceo, dove ha insegnato Storia e Filosofia prima di intraprendere la carriera di dirigente scolastica. L’obiettivo, ha spiegato Corda, è offrire ai ragazzi occasioni autentiche per leggere, interrogarsi e dialogare, mettendoli al centro di un percorso culturale che proseguirà con altri appuntamenti, attualmente in fase di definizione.

A sottolineare lo spirito della rassegna è anche Filippo Pace, che punta a rinnovare l’entusiasmo della prima edizione: «La sfida è quella di continuare a dare e a ricevere stimoli culturali, emozioni propositive ed energia come l’anno scorso. Con i libri ci si diverte, specie quando i ragazzi sono coinvolti in maniera attiva».

Laureata in Filosofia, Graziella Monni ha dedicato gran parte della propria carriera all’insegnamento della Storia e della Filosofia nei licei di Nuoro, per poi diventare dirigente scolastica. Nel 2020 ha esordito nella narrativa con “Gli amici di Emilio”, pubblicato da Mondadori, romanzo dedicato ai temi della famiglia, dell’amicizia e dell’antifascismo, con la figura di Emilio Lussu al centro della vicenda.

Gli studenti dello Scientifico, quest’anno, porteranno il progetto Processo al libro nella manifestazione Scienza in Piazza: protagonista un’opera di Grazia Deledda.

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