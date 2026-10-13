Un “supermarket dello spaccio” attivo nel centro di Santa Teresa Gallura: è quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza a seguito di un’intensa attività investigativa.

I controlli, che hanno registrato anche l’impiego delle unità cinofile del Reparto, si sono concentrati su un appartamento in uso a due persone, un cinquantenne e una quarantenne disoccupati e originari dell’alta Gallura.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina “in pietra”, e dunque sostanza purissima non ancora tagliata, 7 grammi di hashish e circa 1,7 chilogrammi di fiori di marijuana.

Trovato anche il materiale vario per il confezionamento delle dosi, e ancora bilancini elettronici di precisione, sostanze da taglio, denaro contante e una pistola revolver priva di matricola identificativa.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in circa 40mila euro.

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i responsabili tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza del possesso di un’arma da fuoco illecitamente detenuta.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, i due sono stati portati in carcere a Nuchis e Bancali, in attesa di giudizio.

(Unioneonline/v.l.)

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