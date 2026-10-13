Dopo quasi un anno, riapre il dormitorio del Centro servizi umanitari del Comune di Olbia. Chiuso il cantiere, aperto a novembre dello scorso anno per riqualificare i locali, stasera gli ospiti accolti dalla struttura potranno tornare a dormire nella sede storica di via Canova. Gli interventi, avviati per ristrutturare l'edificio e adeguarlo alle norme di sicurezza, avevano costretto l'amministrazione comunale e l’associazione Le Misericordie che lo gestisce, a trasferire il servizio in spazi diversi, ricavati negli immobili comunali disponibili.

Prima all'hotel Moderno poi nella colonia estiva Marinella, in località Rudalza, e infine nella palestra di una scuola elementare della città ma, con l'inizio dell'anno scolastico il servizio di accoglienza notturna era stato temporaneamente sospeso fino a data da destinarsi. Da stanotte, con ingresso a partire dalle 18:30, nella sede rinnovata c'è posto per trenta persone senza fissa dimora, venti uomini e dieci donne.

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