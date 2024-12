Allarme questa mattina a Olbia, in via Pisurzi, nella zona di Olbia 2, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno trovato all’interno il corpo carbonizzato di una donna. Si tratta di un’anziana invalida, che si spostava in sedia a rotelle.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

