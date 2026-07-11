Un intervento diverso dai consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, quello dei Carabinieri di La Maddalena. Nella serata di ieri una donna residente a La Maddalena, impossibilitata a rientrare autonomamente presso la propria abitazione a causa di un trauma a un arto inferiore, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 chiedendo aiuto ai Carabinieri. Raggiunta la donna, i militari della Stazione Carabinieri di La Maddalena hanno individuato la soluzione per consentirle di tornare a casa in sicurezza. Dopo essersi procurati una sedia a rotelle, le hanno prestato assistenza per tutto il tragitto fino all’abitazione, accompagnandola e spingendo la carrozzina lungo il percorso, così da garantirle un rientro in condizioni di assoluta sicurezza. Giunti sul posto, hanno però dovuto affrontare un’ulteriore difficoltà: l’appartamento della donna era situato ai piani superiori di un edificio privo di ascensore. I Carabinieri l’hanno quindi presa in braccio, trasportandola con attenzione fino all’interno della propria abitazione, dove ha potuto far rientro in tranquillità.

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