Falso allarme bomba nella basilica di San Simplicio a Olbia, scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie della Polizia di Stato che hanno delimitato l'area, impedendone l'accesso, e gli artificieri per le verifiche all'interno della Chiesa. Ma, il sopralluogo degli addetti ha escluso la presenza di ordigni tra i banchi del luogo di culto.

Il parroco della basilica, don Antonio Tamponi, ha, poi, spiegato quanto accaduto: «Dopo l'alluvione del 2013, nella chiesa è stato installato un impianto di rilevamento delle bombe d'acqua, è andato in tilt il software che ha mandato in allarme il sistema».

Dentro la basilica era presente il personale museale della Diocesi che ha allertato le forze dell'ordine.

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