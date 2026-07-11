Edizione speciale di Be in the move, che omaggia quest’anno, tra La Maddalena e Caprera con due eventi site-specific, Giuseppe Garibaldi nei 170 anni dell’acquisto della “casa bianca” e Guglielmo Marconi nei 125 anni del primo messaggio wireless mandato dal futuro premio Nobel per la fisica.

Tra gli eventi del festival in programma dal 15 al 19 luglio spicca la celebrazione di due personaggi diversissimi tra loro ma legati entrambi, ognuno a modo suo, all’isola di Caprera: se Garibaldi vi passò gli anni dell’esilio, Marconi, molti anni dopo la morte dell’Eroe dei due mondi, vi compì i primi esperimenti di telegrafia.

Ad arricchire insieme alle compagnie organizzatrici il calendario dell’8ª edizione del festival di teatro, musica e danza, promosso dalla Fondazione “G. Garibaldi” e organizzato dalle compagnie Genti Arrubia e Mangano – Massip, ci saranno anche la danzatrice spagnola Karine Gonzalez e le compagnie francesi Les Gums e Le Tir et la Lyr.

Be in the move, che fa parte di una importante rete di festival europei che promuovono il teatro gestuale, il mimo e la marionetta, si aprirà mercoledì 15 luglio alle 10.30 nel Mercato di La Maddalena con una serie di incursioni di teatro di strada che vedranno riuniti tutti gli artisti dell’edizione. Di sera per l’inaugurazione ufficiale in Piazza Garibaldi, a partire dalle 22, le compagnie ospiti saranno invitate a improvvisare fra danza, mimo e musica su un tema estratto a sorte.

Giovedì 16 alle 11 si apriranno le porte della “casa bianca”, l’edificio in granito e intonaco, in stile sudamericano, dove Garibaldi visse dal 1856 fino alla morte nel 1882, e dove ospitò patrioti e idealisti che lottavano per l’unità d’Italia. Questo luogo storico sarà lo scenario di “Garibaldi intimo”, un percorso sensoriale fra storia, danza, mimo e poesia, che evocherà per gli spettatori gli odori dei cibi, delle piante coltivate, degli eventi piccoli e grandi, lieti o drammatici della vita quotidiana dell’eroe. Alle 19 a Caprera inizierà invece una passeggiata sulle orme di Guglielmo Marconi: appuntamento all’inizio del sentiero che conduce alla fortificazione di Candeo per l’escursione che sarà guidata dallo studioso di storia locale, Tommaso Gamboni. La serata si concluderà alle 21.45 con lo spettacolo “Stoik” della compagnia francese Le Gums.

Venerdì 17 il festival tornerà nella “casa bianca” di Garibaldi per rivivere dalle 19 il percorso sensoriale nei luoghi dell’eroe insieme alle compagnie Tir et la Lyr, Genti Arrubia Teatro e Mangano-Massip. Le emozioni e le memorie sprigionate dalle sensazioni olfattive torneranno sabato 18 luglio alle 10 in via Regina Margherita, a La Maddalena, con “Cartolina olfattiva” di Tir et la Lyr, un’esperienza interattiva guidata da quattro ballerini e un musicista; dunque, alle 22, al mercato comunale, Karine Gonzalez esplorerà nello spettacolo di flamenco “A solas” l’impatto del passare del tempo sul suo io pubblico, di ballerina, e su quello privato, di donna.

Be in the Move si concluderà domenica 19 luglio con una riproposizione di “Cartolina olfattiva”, per rivivere l’emozione di riscoprire ancora una volta la città attraverso le sensazioni sprigionate dai sui aromi più caratteristici.

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