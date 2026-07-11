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11 luglio 2026 alle 15:24
Olbia, allarme bomba nella basilica di San SimplicioSul posto forze dell’ordine e artificieri
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Allarme bomba nella basilica di San Simplicio a Olbia, scattato dopo una segnalazione telefonica, arrivata nel primo pomeriggio. Sul posto, le pattuglie della Polizia di Stato che hanno delimitato l'area, impedendone l'accesso. Sono attesi gli artificieri per le verifiche all'interno della Chiesa.
Notizia in aggiornamento
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