Olbia, in casa 3 chili di hashish, 50 grammi di cocaina e 11mila euro: 21enne in cellaGiovane pusher arrestato dalla Finanza e condotto nel carcere di Nuchis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Durante un servizio di pattugliamento per le vie del centro di Olbia, hanno notato un insolito andirivieni di giovani all’esterno di una palazzina. Insospettiti, i finanzieri hanno deciso di controllare i ragazzi anche con l’ausilio di un cane antidroga.
Un giovane di 21 anni si è mostrato molto nervoso e non è riuscito a rispondere in maniera soddisfacente, così i militari delle Fiamme Gialle hanno deciso di perquisire la sua abitazione, nelle vicinanze.
Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato un vero e proprio market della droga: quasi 3 chili di hashish e 50 grammi di cocaina, oltre a sigarette elettroniche contenenti THC, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, la bellezza di quasi 11mila euro in contanti e una macchina professionale contasoldi.
Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane su disposizione della Procura di Tempio è stato condotto nel carcere di Nuchis.
(Unioneonline)