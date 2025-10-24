Durante un servizio di pattugliamento per le vie del centro di Olbia, hanno notato un insolito andirivieni di giovani all’esterno di una palazzina. Insospettiti, i finanzieri hanno deciso di controllare i ragazzi anche con l’ausilio di un cane antidroga.

Un giovane di 21 anni si è mostrato molto nervoso e non è riuscito a rispondere in maniera soddisfacente, così i militari delle Fiamme Gialle hanno deciso di perquisire la sua abitazione, nelle vicinanze.

Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato un vero e proprio market della droga: quasi 3 chili di hashish e 50 grammi di cocaina, oltre a sigarette elettroniche contenenti THC, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, la bellezza di quasi 11mila euro in contanti e una macchina professionale contasoldi.

Tutto il materiale è stato sequestrato, il giovane su disposizione della Procura di Tempio è stato condotto nel carcere di Nuchis.

