Insieme a oltre 427mila studenti di 3.577 scuola italiane, gli alunni del liceo artistico musicale De André di Olbia correranno contro la fame.

Al parco Fausto Noce, il 10 maggio prossimo, oltre centocinquanta alunni (e docenti) scendono in pista, per il quarto anno, nella corsa contro la fame, progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà, promosso dall'organizzazione mondiale Azione contro la fame.

Obiettivo dell'iniziativa benefica, accumulare promesse di donazione da trascrivere in un Passaporto solidale.

Dall'inizio del progetto, partito a gennaio scorso con le attività didattiche sul tema della guerra, che, per l'edizione 2023, ha come focus il Camerun, gli studenti, attraverso la sensibilizzazione di parenti e amici sugli argomenti trattati in classe, hanno cominciato a raccogliere promesse di donazione. Per ogni giro di corsa che ciascuno studente si impegnerà a percorrere, gli sponsor puntano una somma che sarà moltiplicata per il numero di giri di campo effettuati da ciascuno di loro.

I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di iniziative per combattere la fame nel mondo nei paesi in via di sviluppo.

