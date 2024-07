Singolare scoperta a bordo di un autocarro fermato per un controllo dalla polizia locale di Olbia, nucleo Ambientale.

Gli agenti hanno individuato il mezzo in una via del centro, alla guida un cittadino bosniaco regolarmente residente in città.

Il carico era composto da oltre 3 quintali di rottami ferrosi, considerati rifiuti pericolosi. C’era però anche una pecora viva. Quando ha visto i poliziotti, il conducente ha sistemato sotto la testa dell’ovino un cuscino, quasi a dimostrare che in realtà avesse a cuore il benessere dell’animale.

Per il guidatore, risultato sprovvisto di licenza per il trasporto di rifiuti, è scattata la denuncia, e dovrà rispondere anche dell’appropriazione del capo ovino. Quest’ultimo è stato restituito al legittimo proprietario mentre l’autocarro è stato messo sotto sequestro.

