Il Geovillage va verso la rifunzionalizzazione completa dei suoi spazi: il Cipnes ha deliberato il trasferimento degli ultimi immobili ad Alma Srl, società che lo ha acquistato due anni fa, con l'obiettivo di riattivare le attività che, per anni, hanno servito la città, poi sospese in seguito al fallimento della società che lo aveva ideato più di vent'anni fa.

Prima la realizzazione, in una parte del compendio, di una scuola internazionale paritaria, inaugurata a settembre scorso, in fase di sviluppo con l'aggiunta del ciclo scolastico secondario e delle scuole superiori che saranno avviati, rispettivamente, nel 2026 e nel 2027, poi di una residenza universitaria, 250 e camere 450 posti letto disponibili a partire dal prossimo anno accademico, e a breve, nel compendio torneranno a essere utilizzabili, da tutti, anche le strutture sportive, dal palazzetto dello sport alle piscine, oggetto di un intervento in corso di ultimazione, fino alle aree tennis e calcio, che rimangono nella disponibilità programmatica del Consorzio per garantire l'uso aperto alla collettività e non solo agli studenti.

Inoltre, si legge nel documento, è in corso la ristrutturazione del complesso alberghiero che consentirà il riavvio (parziale) dell'attività ricettiva già per la prossima stagione estiva e l'impegno dell'investitore (kazako) ad acquisire tutta la struttura per la totale rigenerazione, entro dicembre, con i vincoli di riuso e valorizzazione produttiva e sociale messi neri su bianco dal Cipnes all'atto della compravendita.

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