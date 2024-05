Fuochi accesi, al via la Sagra delle cozze, atteso appuntamento del programma de Sa Festa manna de Mesu Maju, oggi al parco Fausto Noce.

Quasi un chilometro di coda fra curiosi, turisti e affezionati pronti a degustare i mitili coltivati nel golfo della città, offerti gratuitamente dal Comitato festeggiamenti San Simplicio.

Cinquanta quintali di cozze, cucinate rigorosamente alla marinara, condite con trenta chili di aglio, altrettanto prezzemolo, olio e peperoncino quanto basta, in due padelle del diametro di due metri, otto persone ai fornelli, cinquanta alla distribuzione dell'oro nero e novanta alla pulizia delle cozze, cominciata questa mattina alle 7 e durata sei ore.

Stasera, alle 22, sul palco del parco urbano Raf in concerto, impegnato questo pomeriggio nel sound check che ha fatto da sottofondo alla tradizionale sagra che, anche in questa edizione dei festeggiamenti in onore di San Simplicio, ha confermato la sua attrattività.

