È costato oltre 1 milione di euro il restauro dell’Asilo nido comunale, con un intervento che è durato poco più di un anno e che ha restituito all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza una struttura moderna ed efficiente, posta su 2 piani che potrà ospitare fino a 45 bimbi, della fascia d’età da zero ai 3 anni. Il taglio del nastro, previa benedizione da parte del parroco, don Umberto Deriu, l’ha effettuato, questo pomeriggio, il sindaco, Fabio Lai. L’asilo nido, che per la durata dei lavori di restauro, è ospitato presso il locale convento delle vincenziane, sarà operativo nel senso che potrà accogliere i piccoli fin dal prossimo mercoledì. L’intervento è stato finanziato con i soldi del PNNR per circa 800.000, mentre la cifra restante è stata aggiunta dal Comune, necessaria per rgli arredi, con banchi, lettini, seggioloni, fasciatoi, mini lavabi e mini water, eccetera e tanti giochi. La ristrutturazione è avvenuta anche in base alle normative antisismiche. L’asilo nido si trova nella Piazza Mameli. Un intervento realizzato in tempi ragionevolmente brevi, considerati quelli che riguardano in genere le opere pubbliche. E questo, stata una grande soddisfazione che di permette "di donare un'emozione a tutti i genitori e soprattutto ai bambini, che da mercoledì potranno ammirare quello che abbiamo fatto per loro”, ha detto il sindaco Fabio Lai. L’intervento è stato seguito dall’assessora alle problematiche giovanili, Stefania Terrazzoni.

© Riproduzione riservata