Saranno realizzati 2 campi di padel, della superficie di 980 mq. L’ubicazione è al 2º piano del parcheggio multipiano ubicato a ridosso del porto turistico. Parcheggio che è gestito dalla municipalizzata Silene Multiservizi Surl la quale, lo scorso 3 aprile aveva pubblicato avviso di manifestazione di interesse per la concessione di quell’area pubblica, per la progettazione, realizzazione/installazione, manutenzione e gestione di impianti sportivi. Successivamente la Silene aveva chiesto al Comune di essere autorizzata alla subconcessione a titolo oneroso ad operatore privato dell'uso dell'area di sedime dei campi da installare, per una durata di 9 anni, salvo la possibilità proroga per un pari periodo con atto espresso dell'ente. Il motivo per cui si “sacrifichi” un’area parcheggio, lo scrive nella deliberazione l’Amministrazione comunale, sta nel fatto che questa abbia «l'interesse a promuovere e valorizzare l'intero ambito del porto turistico al fine implementarne l'attrattività, sia nei confronti dei residenti che dei turisti, grazie alle possibili ricadute positive in termini di ampliamento e di miglioramento dei servizi, anche di natura sportiva, presenti nel comparto portuale». L’Amministrazione Matta ha quindi dato mandato al responsabile del Settore di adottare gli opportuni atti consequenziali ritenuti necessari.

