In visita istituzionale in Sardegna, il generale di Corpo d'Armata, Aldo Iacobelli, oggi pomeriggio ha incontrato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Comandante interregionale Podgora dei Carabinieri delle legioni di Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sardegna, Iacobelli ha fatto tappa in città, dove è stato comandante della Compagnia di Olbia dal 1987 al 1991. In Sardegna, precedentemente, Aldo Iacobelli è stato comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Oristano e coordinatore delle Squadriglie anticrimine della legione di Cagliari, reparto di punta per la lotta ai sequestri di persona e per la ricerca di latitanti. Dopo Olbia, il generale ha fatto visita alla Stazione dei carabinieri di Porto Rotondo e nei giorni successivi il viaggio istituzionale prosegue nelle altre province dell'isola.

