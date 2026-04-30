Due moto in fiamme all’interno di una garage condominiale situato in una corte interna a Olbia.

A lanciare l’allarme, ieri sera intorno alle 20, i condomini che hanno visto l’area comune invasa dal fumo, mentre le fiamme minacciavano le strutture vicine.

contentid/d1bfed6a-3529-4746-8046-b336c6064230
contentid/d1bfed6a-3529-4746-8046-b336c6064230

Immediato l’intervento di una squadra cittadini dei Vigili del fuoco che, supportati da un’autobotte, hanno domato le fiamme evitando che il rogo si propagasse agli altri box e ai quattro appartamenti ai piani superiori.

Non si segnalano feriti, i condomini avevano lasciato già i loro appartamenti. Da accertare le cause dell’incendio.

contentid/bf57392f-8944-475e-a7eb-332d07b1a652
contentid/bf57392f-8944-475e-a7eb-332d07b1a652

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata