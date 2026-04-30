Olbia: due moto in fiamme in un garage condominiale, residenti in fugaL’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo coinvolgesse gli appartamenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due moto in fiamme all’interno di una garage condominiale situato in una corte interna a Olbia.
A lanciare l’allarme, ieri sera intorno alle 20, i condomini che hanno visto l’area comune invasa dal fumo, mentre le fiamme minacciavano le strutture vicine.
Immediato l’intervento di una squadra cittadini dei Vigili del fuoco che, supportati da un’autobotte, hanno domato le fiamme evitando che il rogo si propagasse agli altri box e ai quattro appartamenti ai piani superiori.
Non si segnalano feriti, i condomini avevano lasciato già i loro appartamenti. Da accertare le cause dell’incendio.
(Unioneonline)