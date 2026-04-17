Balneazione interdetta nel tratto di litorale situato tra Portisco e Petra Ruja, a Olbia. A seguito delle analisi effettuate da ARPAS Sardegna, è stata rilevata la presenza di escherichia coli e di enterococchi intestinali con concentrazioni fuori norma nel tratto di litorale La Cannita. Per tutelare la salute pubblica, il sindaco, Settimo Nizzi, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa interessato, lungo 2.370 metri, fino al ripristino delle condizioni di normalità che sarà certificato da nuovi campionamenti.

«La tutela della salute dei cittadini e dei visitatori è la nostra priorità perciò abbiamo adottato immediatamente tutte le misure necessarie, in attesa dei nuovi riscontri analitici», ha detto il primo cittadino. E ha aggiunto: «Confidiamo in un rapido rientro dei parametri nella norma e informeremo tempestivamente la popolazione sull’evoluzione della situazione».

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