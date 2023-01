Crollo di un cornicione di un palazzo e tre macchine danneggiate dai macigni volati a terra da una decina di metri. È quanto successo, stanotte intorno alle 4 a Olbia, a un immobile di via Pisa, ad angolo con via Torino, entrambe, attualmente, chiuse al passaggio di auto e pedoni, e che fortunatamente non ha registrato feriti.

Ancora da chiarire il motivo del crollo di un'abbondante porzione del cornicione a sbalzo, da attribuire probabilmente al maltempo. Ad accorgersi dell'accaduto, una dei proprietari delle auto parcheggiate davanti all'edificio. «Stavo andando a lavorare alle 5.30 e ho trovato questa sorpresa - dice - quindi ho chiamato i vigili, intervenuti subito, che hanno anche allertato i carabinieri».

Gli altri due proprietari sono stati avvisati da amici che, casualmente, percorrevano la via. «L'ho saputo solo alle 8.30 da un vicino di casa», dichiara il proprietario della Fiat 500.

«Ho trovato la macchina così ed è stato uno shock perché era la mia prima macchina, tutta rifatta a nuovo e, tra l'altro, introvabile», afferma il giovane proprietario della Lada Niva 4x4 bianca, riferendo che l’intestatario dell'immobile è sembrato molto dispiaciuto.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha provveduto a mettere in sicurezza la strada e le macchine.

