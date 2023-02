Crollo di una porzione di cornicione di una palazzina situata nel centro storico di Olbia, in via Regina Elena. Dall'immobile, in totale stato di abbandono e di proprietà privata (al momento, irreperibile), si sono staccati detriti e calcinacci piovuti a terra, che hanno costretto Polizia locale e Vigili del fuoco a intervenire per mettere in sicurezza l'area, provvedendo a transennarla.

Risale a venti giorni fa un analogo episodio che ha visto il cedimento di un'ampia porzione di cornicione di un palazzo situato in via Pisa, a pochi isolati dall'edificio interessato oggi: complice il maltempo, dal palazzo sono volati a terra grossi macigni, caduti da una decina di metri di altezza, che hanno distrutto tre macchine in sosta sotto l'edificio.

In nessuno dei due casi si sono registrati danni a persone.

